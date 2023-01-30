TOKİ kura çekimi tarihleri, 7. Etap takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında yeni etapta 12 ilde 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. Engelli, emekli, genç, diğer, Şehit ailesi ve gazi kategorilerinde gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişlerinin ardından 2+1 ve 3+1 konutların kazanan isim listesi yayınlanıyor. İşte, 2023 Şubat TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...