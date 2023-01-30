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TOKİ Şubat ayı kura takvimi yayınlandı! 2023 İl il kura çekimi tarihleri

TOKİ kura çekimi takvimi, 7. Etap için başladı. Mart ayına kadar devam edecek kura çekilişlerinin ardından 2+1 ve 3+1 konutların il il kazanan isim listesi yayınlanıyor. 81 ilde 250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ kura çekimi tarihleri netleşiyor. İşte, 28 Ocak - 8 Şubat 2023 TOKİ kura çekimi tarihleri...

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  • TOKİ 2023 ŞUBAT KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ kura çekimi tarihleri, 7. Etap takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında yeni etapta 12 ilde 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. Engelli, emekli, genç, diğer, Şehit ailesi ve gazi kategorilerinde gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişlerinin ardından 2+1 ve 3+1 konutların kazanan isim listesi yayınlanıyor. İşte, 2023 Şubat TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...
  • TOKİ 2023 ŞUBAT KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ KURALARINDA 7. ETAP TARİHLERİ BELLİ OLDU

    TOKİ kuralarında 7 etap tarihleri açıklandı. 7.etapta toplam 12 ilde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri henüz belli olmadı.
  • TOKİ 2023 ŞUBAT KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ KURA OCAK AYI TAKVİMİ

    Ocak ayı TOKİ kura tarihleri şu şekilde;

    23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

    23-24 Ocak Isparta 1828 konut

    25 Ocak Burdur 1454 konut

    26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut

    28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

    29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

    30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut
  • TOKİ 2023 ŞUBAT KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ KURA ŞUBAT AYI TAKVİMİ

    Şubat ayı TOKİ kura tarihleri şu şekilde;

    1 Şubat Çanakkale 1290 konut

    1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

    4 Şubat Uşak 1050 konut

    5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

    7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut
  • TOKİ 2023 ŞUBAT KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ 2023 ŞUBAT KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ 2023 ŞUBAT KURA TARİHLERİ TAKVİMİ | 7. Etap TOKİ kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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