TOKİ 2026 kura takvimi il il açıklanıyor! Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
Cumhuriyet tarihinin kapsamlı sosyal konut projesinde TOKİ kura takvimi 2026 yılı için il il duyuruluyor. Yüzyılın projesinde 16 il tamamlandı. Kuralar tüm illerde 27 Şubat tarihinde gerçekleşiyor. 12 Ocak Pazartesi günü Gümüşhane ve Bayburt illerinde yapılıyor. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Peki TOKİ kura çekimi ne zaman? 2026 Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi takvimi ve isim listesi ile ilgili bilgiler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, illerin TOKİ kura çekiliş tarihlerini açıkladı. Adıyaman'da başlayan kura çekimleri bugün Gümüşhane, Bayburt ile devam ediyor. TOKİ Kars kura çekilişi YouTube kanalından canlı yayınlandı. Gözler şimdi TOKİ kura çekilişi sonuçlarında. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? İşte, TOKİ 500 bin konut kura sonuçları asil ve yedek liste sorgulama ekranı
TOKİ 2026 KURA TAKVİMİ
12-18 OCAK KURALARI AÇIKLANDI
TOKİ sosyal konut projesinde kura takvimi yeniden şekillendi. 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri sürerken, Bakan Kurum'un açıklamasıyla 7 ilin daha kura tarihi netleşti.
Kura takvimine göre (12 Ocak) Gümüşhane'de 940 ve Bayburt'ta 723,
15 Ocak Perşembe günü Artvin'de 1020 ve Rize'de 2 bin 42,
17 Ocak Cumartesi günü Erzurum'da 4 bin 905 ve Malatya'da 9 bin 659,
18 Ocak Pazar günü ise Erzincan'da 1760 konut için kura çekimi yapılacak.
Böylece 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Bakan Murat Kurum'un da katılması bekleniyor.
TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ
Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:
Gençler: %20
Emekliler: %20
Engelliler: %5
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5
Diğer Alıcılar: %50
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.
TAKSİTLER
İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,
65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL,
80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.