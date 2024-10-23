TOKİ 35 ilde 297 arsayı satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?
TOKİ, 35 ilde 297 arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek satış, açık artırma yöntemi ile yapılacak ve alıcılar, yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı vadelendirebilecek. Ankara ve İstanbul'da yapılacak açık artırmaya, çevrim içi katılmak da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte, detaylar...
TOKİ, 35 ilde 297 arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olan toplam 2 milyon 825 bin 559 metrekare büyüklüğündeki arsalar; İstanbul, İzmir, Ankara'nın da dâhil olduğu birçok ilde alıcısını bulacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, satışın yapılacağı iller hangisi ve ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...
TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.
TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?
Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.
TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.
TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.