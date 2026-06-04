TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarıyor! TOKİ 20 bin konut satışı hangi illerde yapılacak, ödeme seçenekleri neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde toplam 20 bin konutu kapsayan yeni bir TOKİ kampanyasının hayata geçirileceğini duyurdu. Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği proje, uygun ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde geniş bir kapsamda uygulanacak bu kampanya, birçok şehirde yeni konut fırsatları sunacak. Peki, TOKİ'nin 20 bin konutluk projesi hangi illeri kapsıyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilecek? İşte Bakan Kurum'un açıklamalarıyla merak edilen tüm ayrıntılar…
Konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde satışa sunulacak 20 bin konutluk yeni TOKİ kampanyasının hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Geniş bir kitleye hitap etmesi beklenen proje, Türkiye genelinde farklı şehirlerde uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma imkanı sunacak. Aylık 18 bin TL’den başlayan taksit seçenekleri ve 2,1 milyon TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çeken kampanya, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki, TOKİ 20 bin konut kampanyasında ödeme planı nasıl olacak, satış fiyatları nasıl, hangi iller projeye dahil edilecek? İşte Bakan Murat Kurum’un açıklamalarıyla tüm merak edilen detaylar…
TOKİ 64 İLDE 20 BİN KONUT SATIŞA ÇIKARIYOR!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde 20 bin konutu kapsayan bir TOKİ kampanyası başlayacağını açıkladı.
Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız. Konutların çoğu bitti bitme aşamasına geldi. 2,1 milyondan başlayan 18 bin TL taksitli seçeneklerimiz var" dedi.
TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞ FİYATLARI NASIL?
Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.
Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var” dedi.
ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?
TOKİ’den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.
1. Peşin Alımlarda %25 İndirim
Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.
2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade
%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.
3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade
Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.
KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN?
Bakan Kurum,
"11 ilimizi etkileyen deprem sonrası devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Liderliğinde dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesi yazdık. 455 bin konutu bitirdik. Yüzyılın Konut Projesi dediğimiz 500 bin konutluk bir sosyal konut projesi başlattık.
500 bin konut cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir rakam. Daha önce 1 milyon 750 bin konutu inşa ettik. 81 ilde kuraları çektik. İlk konutları 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Amacımız tüm konutları 2028 yılında vatandaşımıza sunmak." dedi.