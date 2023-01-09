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TOKİ Ankara kura çekimi sürüyor! Ankara kura çekilişi canlı yayında gerçekleştiriliyor!

TOKİ Ankara kura çekimi heyecanı sürüyor. 2 Ocak günü başlayan TOKİ Ankara kura çekilişi 12 Ocak gününe kadar sürecek. 2+1 ve 3+1 olmak üzere Sosyal Konut Projesi kapsamında toplamda 18 bin 450 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Youtube sayfasından canlı olarak izlenebilecek. İşte, TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izleme erkanı...

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  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izleme ekranı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut proıjesine başvuru yapan binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2 Ocak günü itibarıyla başlayan TOKİ Ankara kura çekilişi 9 Ocak Pazartesi günü Sincan Saraycık'ta gerçekleştirilecek. Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek  TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1, 3+1 isim listesi takip ediliyor. İşte, 9 Ocak TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayın izleme ekranı ve isim listesi...
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR

    2 Ocak günü başlayan TOKİ Ankara kura çekimi, 12 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek.
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    ANKARA TOKİ ANKARA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Ankara kura çekimi 9 Ocak Pazartesi günü devam ediyor.

    Toplamda 18 bin 450 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi 9 Ocak günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMLERİ NERELERDE YAPILIYOR?

    TOKİ Ankara kura çekimi; Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut Ballıkuyumcu, Sincan Yenipeçenek, Saraycık, Gölbaşı Gerder, Mamak ilçelerinde gerçekleştirilecek.
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ ANKARA KONUTLARI NEREDE?

    ANKARA AYAŞ: 300 KONUT

    ANKARA BALA: 160

    ANKARA ÇAMLIDERE: 100

    ANKARA ETİMESGUT: 3.800

    ANKARA EVREN: 150

    ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

    ANKARA HAYMANA: 200

    ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

    ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

    ANKARA MAMAK: 3.645

    ANKARA POLATLI: 700

    ANKARA NALLIHAN: 100

    ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

    ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

     

    ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    8 - 13 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

    7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

    10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    GÜN GÜN TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

    2 Ocak: Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı

    3 Ocak: Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar

    4-5 Ocak: Etimesgut Ballıkuyumcu

    6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

    9 Ocak: Saraycık

    10 Ocak: Gölbaşı Gerder

    11 - 12 Ocak: Mamak

     

    Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    ANKARA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    ANKARA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA

    TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız. 

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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