TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Ankara kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Ankara projeleri için kura takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kura tarihleri, haftalık olarak belirleniyor ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

31 bin 73 konutun inşa edileceği Başkent için hak sahibi belirleme kurası ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.