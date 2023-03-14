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TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Binlerce vatandaşımızın hakkında araştırma yaptığı kura çekimi sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama ekranı...

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  • TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

    Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. TOKİ kura tarihlerinin belli olmasının ardından gözler TOKİ Balıkesir kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Balıkesir TOKİ projesi 14 Mart Salı günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilirken, isim listesi sorgulamaları da hız kazandı. İşte TOKİ Balıkesir kura sonuçları ile ilgili bigliler...
  • TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

    BALIKESİR TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!

    14 Mart 2023 Salı bugün Balıkesir TOKİ arsa kura çekimi yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından Balıkesir Merkez'de 2 bin 200 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.
  • TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

    TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

    TOKİ BALIKESİR ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

    14 Mart 2023: Balıkesir Merkez 2 bin 200

    14 Mart 2023: Aksaray Merkez 660

    14 Mart 2023: Kayseri Merkez 1650

    15 Mart 2023: Konya Merkez 4 bin 400

    16 Mart 2023: Tunceli Merkez 110
  • TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

    16 Mart 2023: Kars Merkez 330

    16 Mart 2023: Iğdır Merkez 330

    16 Mart 2023: Karabük Merkez 220

    16 Mart 2023: Trabzon müşterek arsa 495

    16 Mart 2023: Ağrı Merkez 275

    16 Mart 2023: Nevşehir Merkez 770

    16 Mart 2023: Uşak Merkez 330
  • TOKİ Balıkesir arsa kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TOKİ Balıkesir kura sonucu sorgulama

    17 Mart 2023: Karaman Merkez 880

    17 Mart 2023: Trabzon Merkez 55

    17 Mart 2023: Denizli Merkez 550

    17 Mart 2023: Batman Merkez 550

    17 Mart 2023: Eskişehir Merkez 3 bin 300

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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