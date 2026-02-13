TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi kura takvimine göre bugün Balıkesir'de çekiliş yapılacak. Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ile 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''Balıkesir TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Balıkesir kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. İşte 13 Şubat 2026 TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde bugün kurası çekilecek illerden biri Balıkesir olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 7 bin 548 konut için çekilen TOKİ Balıkesir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden soegulanabilecek. İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Balıkesir kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Balıkesir kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’te başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda yapılacak.
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Balıkesir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Balıkesir kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
BALIKESİR'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Balıkesir’in Merkez (Altıeylül, Karesi), Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam 7 bin 548 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Altıeylül, Karesi) 3267
Ayvalık 459
Balya 116
Bandırma 416
Bigadiç 400
Dursunbey 300
Edremit 100
Erdek 300
Gönen 750
Havran 220
İvrindi 300
Kepsut 140
Manyas 200
Savaştepe 80
Sındırgı 250
Susurluk 250
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.