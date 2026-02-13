Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: Balıkesir TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Balıkesir 7548 konut kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Balıkesir kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Konut Projesi kura takvimine göre bugün Balıkesir'de çekiliş yapılacak. Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ile 7 bin 548 konutun hak sahipleri belirlenecek. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''Balıkesir TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Balıkesir kura sonuçları e-Devlet sistemi ve TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. İşte 13 Şubat 2026 TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 10:45 Güncelleme: 13.02.2026 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde bugün kurası çekilecek illerden biri Balıkesir olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Balıkesir kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 7 bin 548 konut için çekilen TOKİ Balıkesir kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden soegulanabilecek. İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Balıkesir kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Balıkesir kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’te başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Balıkesir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Balıkesir kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BALIKESİR'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Balıkesir’in Merkez (Altıeylül, Karesi), Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam 7 bin 548 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Altıeylül, Karesi) 3267

        Ayvalık 459

        Balya 116

        Bandırma 416

        Bigadiç 400

        Dursunbey 300

        Edremit 100

        Erdek 300

        Gönen 750

        Havran 220

        İvrindi 300

        Kepsut 140

        Manyas 200

        Savaştepe 80

        Sındırgı 250

        Susurluk 250

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        İki kadın bir gün arayla öldürülmüş! Aynı valizde çifte vahşet!
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Sinem 10 gün önce koruma istemiş!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Beşiktaş savunmada istikrar arıyor!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Antalya'da şiddetli sağanak okulları tatil ettirdi!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Dijital sevgililer günü
        Dijital sevgililer günü