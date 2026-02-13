TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Balıkesir kura çekimi 13 Şubat Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası ile toplam 7 bin 548 konut için asil ve yedek listeler belirlendi. Peki, TOKİ Balıkesir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Balıkesir kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Balıkesir kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 7 bin 548 konutun hak sahipleri belli oldu.
TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Balıkesir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Balıkesir kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
BALIKESİR'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Balıkesir’in Merkez (Altıeylül, Karesi), Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam 7 bin 548 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Altıeylül, Karesi) 3267
Ayvalık 459
Balya 116
Bandırma 416
Bigadiç 400
Dursunbey 300
Edremit 100
Erdek 300
Gönen 750
Havran 220
İvrindi 300
Kepsut 140
Manyas 200
Savaştepe 80
Sındırgı 250
Susurluk 250
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.