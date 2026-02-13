Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 7 bin 548 konut TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden sorgulanır?

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Balıkesir kura çekimi 13 Şubat Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası ile toplam 7 bin 548 konut için asil ve yedek listeler belirlendi. Peki, TOKİ Balıkesir kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Balıkesir kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 15:51 Güncelleme: 13.02.2026 - 15:51
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konutun hak sahipleri il il belirleniyor. Açıklanan takvim doğrultusunda, 13 Şubat Cuma günü Balıkesir’de kura çekimi yapıldı. Şehirde inşa edilecek toplam 7 bin 548 konutun sahiplerini bulduğu kura noter huzurunda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Asil ve yedek listelerin tespit edilmesinin ardından TOKİ Balıkesir kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. Peki, 2026 TOKİ Balıkesir kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar…

        2

        TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Balıkesir kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucunda 7 bin 548 konutun hak sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Balıkesir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Balıkesir kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca noter onayından sonra e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BALIKESİR'İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Balıkesir’in Merkez (Altıeylül, Karesi), Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam 7 bin 548 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Altıeylül, Karesi) 3267

        Ayvalık 459

        Balya 116

        Bandırma 416

        Bigadiç 400

        Dursunbey 300

        Edremit 100

        Erdek 300

        Gönen 750

        Havran 220

        İvrindi 300

        Kepsut 140

        Manyas 200

        Savaştepe 80

        Sındırgı 250

        Susurluk 250

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
