TOPLU Konut İdaresi ( TOKİ) 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sundu. Toplam 5 bin 543 konut bu yıl sonuna kadar sahibini bulacak. Bu konutların fiyatı 80 bin, aylık taksitleri ise 285 liradan başlıyor. Ağırlıklı motivasyonlarının, konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, son 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 95’inin, alt ve orta gelir grubu için yapılan sosyal konutlar olduğunu söyledi.

KURASIZ SATIŞ

Şu anda Türkiye’nin 35 ilinde 5 bin 543 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 80 bin TL’den başladığını söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi. Türkiye’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Turan, “İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak” şeklinde konuştu.

HİÇ EVİ OLMAYACAK

TOKİ’nin satışa sunacağı konutlara başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın bulunduğu illere göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak” dedi. Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını belirten Turan, başvurularda genel olarak bu şartların olduğunu söyleyerek, bu şartların satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini de vurguladı.

ÖNCELİK YATAY VE YÖRESEL MİMARİDE

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla TOKİ’nin konut inşasında yatay ve yöresel mimariye yöneldiğini kaydeden Turan, “Yaklaşık 3.5 yıldır yapılan konutların yüzde 84’ünü 6 kat ve aşağısı binalar oluşturuyor. Bütün kasaba ve şehirlerde ‘En yüksek bina TOKİ binası olmayacak’ dedik ve bu prensiple yola devam ediyoruz” dedi. Turan, farklı ekonomik katmandaki insanları bir arada yaşatan mahalle kültürüne çok önem verdiklerini, bu doğrultuda Manisa, Muğla, Gaziantep, Kayaşehir’de projeler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

840 BİN RAKAMINA ULAŞTI

TOKİ’nin 1984 olan kuruluş tarihinden 2002 yılına kadar 19 yıl içinde 43 bin konut üretebildiğini söyleyen Turan, “Son 14 yılda 822 bin konut üreten bir kurum haline geldik. 2016 yılında 65 bin konut ürettik, 2017 yılını ise 60 bin konutla kapattık. 2018 yılında da konut üretimlerimize hızla devam ediyoruz” dedi. 2018 yılı için yaklaşık 65-70 bin konut rakamını hedeflediklerini belirten Turan, “2023 yılı hedefimiz 1 milyon 200 bin konuta erişmek. İdarenin 1 milyon konut hedefi vardı, 2015’te bunu revize ettik, 1 milyon 200 bin konuta çıkardık. Şimdi geldiğimiz noktada yaklaşık 840 bin konut rakamına ulaştık yani önümüzde 6-7 yıl içerisinde inşallah hedeflediğimiz rakamı aşmış olacağız” dedi.

İSTANBUL'DA KURAYLA

TOKİ talebin yoğun olduğu illerde ise kurayla dar gelirli vatandaşı konut sahibi yapıyor. Geçen aylarda İstanbul Silivri’deki 1356 konuta 20 bin 639 başvuru gelmesi dar ve orta gelirli vatandaşın ulaşılabilir fiyatlı konuta talebini ortaya koyuyor. TOKİ’nin İstanbul’da Kayabaşı, Silivri ve Tuzla’da yeni konutları da önümüzdeki aylarda kurayla satışa sunması bekleniyor.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ için başvurular evin bulunduğu il ve ilçedeki Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilir. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanarak başvuru gerekleri yerine getirilir. Daire bedelinin yüzde 10’u kadar peşinat alınır. Peşinat bedelinin binde 5’i oranında banka komisyonu kesilir. Banka komisyonundan yüzde 5 vergi alınır. Tüm bedeller taksitlendirilebilirken, evi alan katılımcıların 14 gün içinde cezasız cayma hakkı saklı tutulur. Borç tutarı ve aylık taksitleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artışlarına göre zamlanarak yeniden hesaplanır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ