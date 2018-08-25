TOKİ konut kredisi nasıl alınır?

TOKİ Türkiye'nin dört bir yanındaki konut projeleri ile maddi durumu olmayan, engelli, emekli ya da şehgit ailelerine umut oluyor. 13 Şubat 2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi kullandırılmaktadır. Kura çekilişi ile belirlenen faizsiz konut kredileri için aranan bazı şartlar var. Ayrıca konut içerisinde kuraya katılan kişinin oturması zorunlu ve borcunuz bitene kadar devretmeniz de mümkün değil. İşte TOKİ konut kredisi şartları ve kura çekimi hakkında merak edilenler...

TOKİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOKİ’ye başvuru yapmak için belirli şartlara uygunluk göstermelisiniz. Şartlar aşağıdaki gibidir;

- TC vatandaşı olmak,

- Başvuru yapacağınız ilin ya da ilçenin içerisinde en az 1 senedir yaşıyor olmanız ve bu yerde nüfus kaydınızın bulunması,

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması

- Daha önce TOKİ aracılığı ile konut almamış ya da kredi kullanmamış olmanız,

- Birinci derece aile yakınlarının bir konut sahibi olmaması,

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması,

- Bir aileden sadece bir başvuru gerçekleşmesi gerekmektedir, TOKİ herhangi bir şekilde şans arttırmak için yapılan birden fazla başvuruyu kabul etmemektedir. Şehit ve Gazi yakınlarına, engellilere özel başvuru şartları olduğu ve bu kişilere öncelik tanındığı da bilinmelidir.

KONUT KREDİSİ ALABİLMEK İÇİN ÖNCELİK SIRASI KİMDEDİR?

Konut kredis alacaksanız TOKİ belirli şartalra bakarak sizi kategorilendirir ve ona göre değerlendirilirsiniz.

1. KATEGORİ, ŞEHİT AİLELERİ, HARP VE VAZİFGE MALULLERİ VE YETİMLER: Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan tüm şehit aileleri ve terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri bu kredilerden yararlanabilmektedir.

2. KATEGORİ ENGELLİLER: En az %40 engellilik aranmaktadır

3. KATEGORİ EMEKLİLİLER

4. KATEGORİ DİĞER ADAYLAR: Yukarıda sayılan 3 kategorinin dışında kalanların tümü bu kategoride değerlendirilir.

TOKİ KURASI NASIL ÇEKİLİR?

TOKİ kurası çekerken ilk öncelik kategorilere göre belirlennir. 1. kategoride bulunanlar yani tüm şehit aileleri ve terör malulleri ile bunların dul ve yetimler kurasız olarak konut almak hakkına satiptir yalnızca oturulacak konutun yerinin belirlenmesi için kura çekilişi yapılıyor.

* 3. kategoride bulunan emekliler için TOKİ projesi dahilinde bulunan konut sayısının %25’i ayrılır ve kura çekilerek bu dilim üzerindeki hak sahibi olan kişiler belirlenir ve bu kurada seçilmeyen kişiler de bir sonraki kurada yeniden çekilişe dahil olur,

* Engelliler yani 2. kategorideki vatandaşlar için TOKİ projelerinden %5 konut ayrılmaktadır, bu konutlar üzerinde hak sahibi olacak kişiler için bir kura çekilişi yapılır. Kurada çıkmayan kişiler tekrardan diğer çekilişlere de katılır,

* Diğer başvuru sahipleri, başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirleniyor.

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