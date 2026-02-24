Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman? TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

        TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman? TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

        TOKİ sosyal konut kura çekimi devam ederken Burdur kura çekimi tarihi merak konusu oldu. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta çekilecek kuralardan birisi de Burdur oldu. Burdur konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Burdur TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 11:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

         

         

        TOKİ Burdur kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek. TOKİ Burdur kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri e devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2026 Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

         

        2

         

         

        BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Burdur TOKİ kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura işlemleri, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

         

         

        TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        3

         

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta