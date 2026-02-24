TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman? TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Burdur kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek. TOKİ Burdur kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri e devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2026 Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.