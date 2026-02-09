Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Çankırı kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 2026 kura takvimi ile Çankırı kura tarihi belli oldu

        TOKİ Bilecik kura çekimi tarihi belli oldu. Başvuru yapan vatandaşlar Bilecik'te yapılacak 1753 sosyal konut için çekiliş tarihini takip ediyor. İşte, TOKİ 2026 kura takvimi ile Çankırı kura tarihi

        Giriş: 09.02.2026 - 13:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:35
        TOKİ sosyal konut kapsamında Çankırı kura tarihi merak konusu oldu. Türkiye genelinde il il sürdürülen çekiliş takvimi doğrultusunda hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Çankırı’da kura çekimi takvimi Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı haftalık program sonrası belli oldu. Peki TOKİ Çankırı kurası ne zaman çekilecek, ayın kaçında, hangi tarihte?

        ÇANKIRI TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çankırı’da bin 753 konut inşa edilecek. Kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre Çankırı TOKİ kurası 11 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek.

        İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

        Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

        Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

        TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        7 İLDE 25 BİN 985 SOSYAL KONUTUN DAHA HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK

        9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.

