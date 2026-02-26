TOKİ Denizli kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu! İşte TOKİ Denizli konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Denizli'de 1+1 ve 2+1 tipinde 6 bin 370 konut inşa edilecek. TOKİ Denizli kura sonuçları bu hafta yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. Geri sayım sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece TOKİ Denizli kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Denizli kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Denizli konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE YAPILACAK?
TOKİ Denizli kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, noter huzurunda Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.
TOKİ DENİZLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Denizli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
DENİZLİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde toplam 6 bin 370 konut inşa edecek.
İşte İlçe İlçe Konut Sayıları;
Merkez (Pamukkale, Merkezefendi, Honaz) 4700
Acıpayam 750
Baklan 30
Bekilli 200
Beyağaç 50
Bozkurt 50
Buldan 24
Çal 100
Çameli 100
Çivril 100
Güney 94
Kale 50
Sarayköy 22
Tavas 100
TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Denizli’de konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ
TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Denizli’nin Merkez, Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy ve Tavas ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ DENİZLİ KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ
TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Denizli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI (e-Devlet)
TOKİ DENİZLİ KURA SONUÇLARI (www.toki.gov.tr)
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.