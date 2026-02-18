Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Diyarbakır kurasına katılacak isimler belli oldu! Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi 

        TOKİ Diyarbakır kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Diyarbakır konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi 

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında en çok konutun inşa edileceği illerden biri olan Diyarbakır'da yapılacak çekilişin tarihi ve saati merak ediliyor. Bu kapsamda ''TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. Geri sayım sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesi erişime açıldı. Böylece Diyarbakır'ın Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 165 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Diyarbakır konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Diyarbakır’da 1+1 ve 2+1 şeklinde toplam 12 bin 165 konut inşa edilecek. TOKİ Diyarbakır kura sonuçları bu hafta yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. Geri sayım devam ederken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini yayımladı. Böylece TOKİ Diyarbakır kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ‘’TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları da yanıt buldu. İşte, 2026 TOKİ Diyarbakır konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        2

        TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11:00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Diyarbakır kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DİYARBAKIR’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Diyarbakır’ın Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde toplam 12 bin 165 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Bağlar, Kayapınar) 10000

        Bismil 300

        Çüngüş 47

        Çermik 200

        Çınar 142

        Dicle 100

        Eğil 126

        Hani 300

        Hazro 100

        Kulp 200

        Lice 150

        Silvan 500

        5

        TOKİ DİYARBAKIR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Diyarbakır’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ DİYARBAKIR KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ DİYARBAKIR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Diyarbakır’ın Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ DİYARBAKIR KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        8

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        9

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Güncel TOKİ kura takvimi
        Güncel TOKİ kura takvimi
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"