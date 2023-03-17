Cumhuriyetin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen İlk Evim sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi devam ediyor. Türkiye genelinde müşterek ve müstakil olmak üzere toplamda 1 milyon arsa hak sahibiyle buluşacak. İşte Eskişehir Merkez İlk Evim 3000 Müstakil Arsa kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...