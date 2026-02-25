TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Isparta kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nin güncel takvimine göre kura sırası Isparta'ya geldi. Şehrin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 889 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura 25 Şubat Çarşamba bugün çekilecek. Noter huzurunda yapılacak kura canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Isparta kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Isparta kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Isparta kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Isparta projeleri için kura çekimi yapılacak. Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Isparta kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, 25 Şubat 2026 TOKİ Isparta kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…
TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Isparta kura çekimi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Saat 12.00’de başlayacak kura, Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda yapılacak.
TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Isparta kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Isparta kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
ISPARTA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Isparta’nın Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde toplam 2 bin 889 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1300
Merkez Kuleönü 200
Aksu 79
Gelendost 63
Gönen 200
Keçiborlu 100
Keçiborlu Senir 47
Şarkikaraağaç 400
Yalvaç 400
Yenişarbademli 100
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.