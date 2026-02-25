Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 Isparta TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? 2889 konut TOKİ Isparta kura sonuçları sorgulama

        TOKİ Isparta kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2026 TOKİ Isparta kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

        Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nin güncel takvimine göre kura sırası Isparta'ya geldi. Şehrin Merkez ve diğer ilçelerinde inşa edilecek 2 bin 889 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura 25 Şubat Çarşamba bugün çekilecek. Noter huzurunda yapılacak kura canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Isparta kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Isparta kura çekimi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Isparta kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        Giriş: 25.02.2026 - 08:44 Güncelleme:
        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Isparta projeleri için kura çekimi yapılacak. Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş sonrası TOKİ Isparta kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, 25 Şubat 2026 TOKİ Isparta kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası…

        TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Isparta kura çekimi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Saat 12.00’de başlayacak kura, Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda yapılacak.

        TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Isparta kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Isparta kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        ISPARTA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Isparta’nın Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde toplam 2 bin 889 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1300

        Merkez Kuleönü 200

        Aksu 79

        Gelendost 63

        Gönen 200

        Keçiborlu 100

        Keçiborlu Senir 47

        Şarkikaraağaç 400

        Yalvaç 400

        Yenişarbademli 100

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
