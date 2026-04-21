Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

        TOKİ'nin İstanbul'da hayata geçireceği 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi tarihi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı son açıklamayla birlikte takvim kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuruları değerlendirilen adayların kabul ve ret sonuçları ise TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Şimdi gözler, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin yapılacağı tarihe çevrildi. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 13:35 Güncelleme:
        1

        TOKİ’nin İstanbul’da yapacağı 100 bin sosyal konut projesi için kura çekilişi tarihi belli oldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesi kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde planlanan 500 bin konutun kuraları 80 ilde tamamlanırken, en fazla konutun yapılacağı İstanbul için tarih geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından duyuruldu. Başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listesi de yayımlandı. Peki İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve sonuç listelerine ilişkin bilgiler…

        2

        İSTANBUL TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan güncel takvime göre, İstanbul’daki sosyal konut kura çekilişleri 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacak.

        Kuralar, noter huzurunda şeffaf şekilde gerçekleştirilecek ve süreç ilçe ilçe ilerleyerek canlı yayınlarla kamuoyuna aktarılacak.

        Vatandaşlar çekilişleri TOKİ’nin resmi YouTube hesabı ve sosyal medya kanalları üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

        3

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL, AÇIKLANDI MI?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        4

        İSTANBUL TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; hem dönüşümle hem de sosyal konutlarla İstanbul'u güvenli hale getirdiklerini söyledi.

        Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi.

        5

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
