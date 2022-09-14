Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede, hangi ilçelere yapılacak?

TOKİ sosyal konut projesi 14 Eylül itibarıyla başladı. Başvuruların başlamasının ardından TOKİ ucuz konut projesinin İstanbul'da nerede ve kaç konut yapılacağı merak konusu oldu. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet şartı aranıyor. Peki "TOKİ İstanbul sosyal konut nerede, hangi ilçelere yapılacak?" İşte TOKİ İstanbul sosyal konut projesi hakkında tüm ayrıntılar...

ABONE OL
  • TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede ve hangi ilçelere yapılacak?

    Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen, Cumuhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamalar sonrasında İstanbullular, TOKİ ucuz konutların nerede ve hangi ilçelerde yapılacağını araştırmayı sürdü. Peki TOKİ İstanbul sosyal konut nerede, hangi ilçelere yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede ve hangi ilçelere yapılacak?

    TOKİ İSTANBUL SOSYAL KONUTLARI NEREDE YAPILACAK?

    TOKİ sosyal konut projesinin İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacağı belli oldu. Buna göre TOKİ sosyal konut projesi İstanbul'un;  Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalcai Silivri ve Tuzlu ilçelerinde yapılacak. 

     
  • TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede ve hangi ilçelere yapılacak?
    98 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI (ARNAVUTKÖY-BAŞAKŞEHİR-ESENLER) 28340 /250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 28.340 HALK BANKASI
    99 İSTANBUL İSTANBUL İLİ ÇATALCA İLÇESİ 540/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 540 HALK BANKASI
    100 İSTANBUL İSTANBUL İLİ SİLİVRİ İLÇESİ(SELİMPAŞA) 200/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI
    101 İSTANBUL "İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 20920/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ " 20.920 HALK BANKASI
  • TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede ve hangi ilçelere yapılacak?

    BAŞVURU ŞARTLARI

    TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

    Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.

    Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU AYRINTILARI İÇİN TIKLAYIN
  • TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede ve hangi ilçelere yapılacak?

    Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

    Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

     
  • TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede ve hangi ilçelere yapılacak?

    Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
  • TOKİ İstanbul başvuru şartları 2022: TOKİ İstanbul sosyal konut nerede ve hangi ilçelere yapılacak?

    EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A YAPILACAK

    Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak.

    En fazla konut İstanbul’a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.