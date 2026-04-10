2026 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?
TOKİ İstanbul kura çekiminin tarihi, hak sahipleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde İstanbul'a ilişkin takvim netlik kazandı. 100 bin konut için yapılacak kura çekimi sonucunda asil ve yedek listeler belirlenecek, sonuçlar ise e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde.
2026 TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamaları sonrası İstanbul kuralarının bayramın ardından yapılacağı ifade edilmiş, ancak kesin tarih paylaşılmamıştı. Yapılan son açıklamayla birlikte kura takvimine dair merak edilen detaylar da netleşmiş oldu.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje kapsamında kura takvimi, Bakan Kurum’un açıklamalarının ardından netleşti. Buna göre TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
TOKİ ÖDEME PLANLARI
İstanbul TOKİ konutlarına ilişkin ödeme planı da netleşti. Buna göre;
55 metrekare 1+1 daireler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 daireler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satışa sunulacak.
Öte yandan başlangıç taksit tutarlarının, her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtildi.
TOKİ İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde taksit ödemelerinin, sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla başlayacağı bildirildi.
İlk teslimatların Mart 2027’de yapılmasının planlandığını belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de bazı konutların hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.