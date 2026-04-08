İstanbul TOKİ kura sonuç tarihi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihi resmen açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da yapılacak sosyal konutlar için heyecan doruğa ulaştı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrilirken, milyonlarca vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Kura çekilişiyle birlikte hak sahipleri belirlenirken, İstanbul TOKİ başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı da erişime açılacak. İşte bilgiler...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde kura çekiliş takvimi netleşti. Uzun süredir beklenen İstanbul TOKİ kura tarihiyle birlikte başvurusu kabul edilen vatandaşlar için kritik süreç başlıyor. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte isim listesi ve sorgulama ekranı yoğun ilgi görürken, projeye dair tüm detaylar ve kura gününe ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte TOKİ İstanbul kurası hakkında ayrıntılar...
TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ BELLİ OLDU
İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER BELLİ OLDU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER AÇIKLANDI
İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
