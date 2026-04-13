        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2026 | TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İstanbul TOKİ kura takvimi: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

        TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 için geri sayım hız kazanırken, milyonlarca başvuru sahibi kura tarihini araştırıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da gerçekleşecek kura çekiminin ardından 100 bin konut için hak sahibi isim listesi ile açıklanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile İstanbul TOKİ kura çekiliş tarihini duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede hak sahipleri noter huzurunda canlı yayında belirlenecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ İstanbul kura çekim tarihi...

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 19:29 Güncelleme:
        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelenen TOKİ 500 bin konut projesinde süreç kura heyecanı ile sürüyor. TOKİ İstanbul projesinde kura çekilişi öncesinde, başvurusu kabul edilen ve rededilen vatandaşlar, isim listesi ile TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden açıklandı. TOKİ İstanbul kura sonuçları ise çekilişlerin hemen ardından ilan edilecek. 1+1 ve 2+1 konutlar uygun ödeme planı ile hak sahipleri ile buluşturulacak. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi 2026 ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ İstanbul kura çekimi 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını taşımadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı. İşte başvurusu kabul edilenler isim listesi.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ataşehir'de motosikletli arkada oturan kadının saçını çekti; dengesini kaybeden kadın ölümden döndü

        ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arkasında oturan kadının saçını çekti. Motosikletteki kadın kavga sırasında dengesini kaybetti. Darbedilen kadının motosikletten düşmekten ve kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. (...
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?