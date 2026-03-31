        TOKİ İstanbul kura takvimi 2026: TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, kura tarihleri açıklandı mı?

        TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde, kura sonuçları isim listesi ile il il bakanlığın verdiği kura takvimi doğrultusunda açıklanmaya devam ediyor. İstanbul TOKİ kura tarihlerine ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sonuçlar için bayramdan sonrayı işaret etti. Öte yandan TOKİ, resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin ve kabul edilenlerin isim listesini açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, sonuç tarihi belli oldu mu? İşte 2026 TOKİ İstanbul kura takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 19:16 Güncelleme:
        1

        İstanbul TOKİ kura sonuçları için gözler bakanlıktan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İl genelinde 100 bin konutun inşa edileceği proje ile 1+1, 2+1 konutlar kura sonuçlarının ardından isim listesi ile belli olacak. İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklanırken, aylık taksiti 7 bin 313 TL olarak belirlendi. Belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlayan kent sakinleri TOKİ İstanbul kura tarihlerini gündemine aldı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ İstanbul kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        2

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını duyurmuştu.

        Bakan Kurum açıklamasında, ''Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

        TOKİ İstanbul kura tarihleri henüz belli olmadı.

        TOKİ İstanbul kura takviminin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

        3

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        6

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
