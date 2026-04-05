TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak?
TOKİ'nin yürüttüğü 500 bin konutluk sosyal konut projesinde sona gelinirken, kura sürecinde büyük ölçüde tamamlanma sağlandı. Bugüne kadar yaklaşık 400 binden fazla konutun hak sahipleri belirlenirken, 79 ilde çekilişler tamamlandı. Süreçte geriye yalnızca İstanbul ve Çorum kaldı. İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura takvimi de netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak çekilişle hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi gün, nerede yapılacak? İşte tüm detaylar…
TOKİ İSTANBUL'DA 100 BİN KONUT İNŞA EDECEK
TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" doğrultusunda İstanbul'da 100 bin konut hayata geçirecek. 81 ili kapsayan kura çekimlerinde süreç büyük ölçüde tamamlandı. 78 ilde kura sonuçları açıklanırken, sadece Çorum ve İstanbul’da çekilişler henüz gerçekleştirilmedi.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU
İstanbul Ümraniye’de düzenlenen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ’nin İstanbul genelinde inşa edeceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura çekiminin saat ve yapılacağı yer ise henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi aracılığıyla İstanbul’da konut başvurusu kabul edilmeyen adayların isim listesini yayımladı. Açıklanan listede yer alan kişilerin, başvuru kriterlerini karşılamadıkları gerekçesiyle kura sürecine dahil edilmeyecek.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul’da hayata geçirilecek 100 bin konut projesi kapsamında; şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler ile diğer kategorilerde başvurusu onaylanan isimler açıklandı. Değerlendirme sürecini başarıyla geçen adaylar, kura çekimine katılma hakkı kazandı.
TOKİ İSTANBUL KURASI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da
e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.
TOKİ İSTANBUL KONUT ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.