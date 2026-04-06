        Haberler Bilgi Gündem TOKİ İSTANBUL KURA TARİHLERİ 2026 | İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Bakan Kurum açıkladı: İstanbul TOKİ kura takvimi belli oldu! TOKİ İstanbul kurası ne zaman açıklanacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tüm hızıyla sürüyor. Türkiye genelinde yürütülen dev projede sona yaklaşılırken, İstanbul TOKİ kura tarihi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. TOKİ İstanbul kura sonuçları, TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden isim listesi duyurulacak. 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği ile satışa sunulacak. Peki, TOKİ İstanbul kurası ne zaman açıklanacak? İşte 2026 TOKİ İstanbul kura takvimi...

        Giriş: 06.04.2026 - 23:05 Güncelleme:
        TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım hız kazandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler İstanbul TOKİ kura takvimine çevrildi. Başvurusu kabul edilen ve rededilen adayların isim listesi geçtiğimiz günlerde erişime sunuldu. Hak sahipleri, sonuçları hem TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden hem de e-Devlet sistemi aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. TOKİ İstanbul projesinde 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

        İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
