        TOKİ İstanbul kurası ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kura çekimi canlı yayın bilgisi

        TOKİ İstanbul kura çekilişi için geri sayım sona eriyor! 2026 TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak 100 bin konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. "TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?", "TOKİ kura sıra numarası nasıl öğrenilir?" ve "TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanır?" soruları milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kura çekimi canlı yayınla izlenebilecek, sonuçlar ise e-Devlet ve TOKİ resmi internet sitesi üzerinden isim listesi ve PDF ekranı ile erişime açılacak. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 08:19 Güncelleme:
        1

        İstanbul TOKİ kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgisi, kura sıra numarası sorgulama ekranı ve başvurusu kabul edilenler listesi en çok aranan konular arasında yer alıyor. 1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak kura çekimi sonrası asil ve yedek hak sahipleri isim listesi ilan edilecek. Adaylar, TOKİ İstanbul kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek. Kura öncesinde açıklanan kabul ve ret listeleri ise PDF olarak erişime açık durumda. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 isim listesi, kura sıra numarası ve e-Devlet sonuç sorgulama ekranı...

        2

        TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

        İstanbul Ümraniye’de gerçekleştirilen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kura töreninde konuşan Bakan Kurum, TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin konut için kura çekiminin 25 Nisan Cumartesi günü yapılacağını açıkladı.

        3

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER BELLİ OLDU

        TOKİ başvurusu kabul edilmeyenler listesi, TOKİ resmi internet sitesi üzerinden PDF olarak yayımlandı. TOKİ İstanbul kura sonuçları öncesinde açıklanan bu liste, başvuru durumunu kontrol etmek isteyen adaylar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER AÇIKLANDI

        TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler isim listesi açıklandı. TOKİ kura çekilişi öncesinde açıklanan listede yer alan adaylar, kura sıra numarası ile çekilişe katılacak. TOKİ isim listesi sorgulama işlemleri e-Devlet ve TOKİ sitesi üzerinden yapılabiliyor.

        TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandıktan sonra asil ve yedek isim listesi anlık olarak güncellenecektir. Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet TOKİ sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilecek.

        TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        6

        İSTANBUL ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        7

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        Bahçeli'den Demirtaş yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Kartal yarı finale kanatlandı!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Tadic'ten G.Saray derbisi sözleri!
        Doğum izninde ne değişti?
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
