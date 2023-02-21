TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar ve reddedilenlerin isim listesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklandı. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında TOKİ İstanbul kura çekimine hak kazananlar ve başvurusu reddedilenlerin isim listesi Toplu Konut İdaresi'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler Avrupa Yakası 2023 TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...