TOKİ Tuzla kura sonucu sorgulama... Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, kura çekimi için gözler İstanbul'da. 16 Mart'ta başlayan TOKİ Tuzla kura çekimi, 29 Mart'a kadar aralıksız bir şekilde devam edecek. Bu kapsamda, TOKİ kura çekimi canlı yayını bugün de yapılıyor. 29 Mart'a kadar gerçekleştirilecek olan kura çekilişi ile 20 bin 920 konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi canlı yayını nereden takip edilir ve TOKİ Tuzla kura sonucu nasıl öğrenilir? İşte, 18 Mart 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sonuçları ile nihai isim listesi sorgulama ve canlı yayın izleme linki...