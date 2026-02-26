TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” doğrultusunda kura çekimleri Aralık ayından bu yana devam ediyor. Şubat ayının sonuna doğru yaklaşırken, İzmir kura çekimi tarihi gündemdeki yerini koruyor. Proje ile İzmir Merkez (Menemen) başta olmak üzere Aliağa, Kemalpaşa, Bergama, Foça, Seferihisar, Selçuk ilçelerinde toplam 21 bin 20 konut inşa edilecek. 23 Şubat – 1 Mart kura takvimi ile birlikte İzmir kurası isim listesi de TOKİ tarafından yayımlandı. Bu kapsamda “TOKİ İzmir kura tarihi belli oldu mu, başvurusu kabul edilenler listesine nereden bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...