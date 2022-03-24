TOKİ SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE, ÇORUM KURUÇAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK 2022?



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sivas ilinin Merkez Yenimahalle ilçesinde yapılan 427 konut projesi kapsamında yer alan 175 adet konut için sona yaklaşılıyor. Sivas Merkez Yenimahalle TOKİ kura çekimi tarihi belli oldu.



Alt gelir grubu için 20 adet 1+1, 104 adet 2+1 konut, orta gelir grubu için de 51 adet 3+1 konut inşa edilecek. Geçtiğimiz günlerde başvuru süreci tamamlanan proje için 10 Şubat 2022'de hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirilecek.



180 ay vadeli, yüzde 12 peşinat bedeli ile satışa çıkan konutlar için aylık taksitler 721 TL'den başlıyor.