TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Kocaeli 10.340 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?
Yüzyılın Konut Projesi'nde açıklanan kura takvimine göre sıra Kocaeli'ye geldi. Şehirde inşa edilecek toplam 10 bin 340 konut için hak sahibi belirleme kurası 13 Şubat Cuma bugün yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, ''Kocaeli TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Noter huzurunda yapılacak kura TOKİ'nin YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Kocaeli kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 13 Şubat 2026 TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde hak sahibi belirleme kuraları il il çekilmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bugün Kocaeli’de kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Kocaeli 10 bin 340 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Kocaeli kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın izleme linki ve TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı…
TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Kocaeli kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Saat 10.30'da başlayacak çekiliş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu’nda yapılacak.
TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Kocaeli kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kocaeli kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ KOCAELİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
KOCAELİ’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Kocaeli’nin Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe), Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez ilçelerinde toplam 10 bin 340 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) 4800
Çayırova 50
Derince 90
Dilovası 1750
Gebze 2000
Körfez 1200
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.