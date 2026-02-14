Canlı
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ Konya kurası tarihi: TOKİ Konya isim listesi yayınlandı mı, kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        TOKİ Konya kurası tarihi: TOKİ Konya kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

        500 bin konut projesi kapsamında TOKİ Konya kurası için geri sayım başladı. TOKİ Konya'da toplam 15 bin 200 konut hayata geçirecek. Konya kurası için başvuru yapan vatandaşlar arasından kabul edilenler ve reddedilenler listesi, TOKİ'nin web sitesinden paylaşıldı. Kura çekimine katılacak vatandaşlar, Konya kura tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ Konya kurası ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak, isim listesine nasıl bakılır? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 14.02.2026 - 11:59
        1

        81 ilde başlatılan 500 bin konut projesi ile TOKİ, Konya’da 15 bin 200 konut inşa ediyor. Konya konutları, Konya Merkez (Meram, Karatay, Selçuklu) başta olmak üzere Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Doğanhisar, Ereğli, Ilgın, Karapınar gibi birçok ilçede hayata geçirilecek. TOKİ, Konya kurası başvurularının isim listesi ile birlikte kura çekim tarihini yayınladı. Bu kapsamda “TOKİ Konya kura çekimi ne zaman, nerede yapılacak, isim listesi nereden sorgulanır?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2

        TOKİ KONYA KURASI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI

        Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ, Konya’da 15 bin 200 konut hayata geçiriyor. TOKİ Konya kurası için başvuru yapan vatandaşların kabul edilenler ve reddedilenler listesi TOKİ tarafından yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak Konya kurası isim listesine ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KONYA KURASI KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ TARİHİ

        TOKİ Konya kura çekimi, 17 Şubat 2026 saat 11.00’de Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda gerçekleşecek.

        4

        TOKİ KONYA KURASI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Konya kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ KONYA KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

        e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        TOKİ KONYA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ tarafından Konya’da hayata geçirilecek 15 bin 200 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Konya Merkez’de (Meram, Karatay, Selçuklu) 9 bin 370

        Ahırlı’da 71,

        Akören’de 94,

        Akşehir’de 500,

        Altınekin’de 157,

        Beyşehir’de 450,

        Bozkır’da 150,

        Cihanbeyli’de 300,

        Çeltik’te 47,

        Çumra’da 200,

        Derbent’te 47,

        Derebucak’ta 60,

        Gencek’te 40,

        Doğanhisar’da 150,

        Emirgazi’de 94,

        8

        Ereğli’de 500,

        Güneysınır’da 94,

        Hadim’de 30,

        Halkapınar’da 94,

        Hüyük’te 90,

        Selki’de 97,

        Ilgın’da 300,

        Kadınhanı’da 300,

        Karapınar’da 300,

        Karatay’da 100,

        Kulu’da 300,

        Meram’da 200,

        Sarayönü’de 250,

        Seydişehir’de 500,

        Taşkent’te (Balcılar) 73,

        Taşkent’te (Çetmi) 51,

        Tuzlukçu’da 75,

        Yalıhüyük’te 22,

        Yunak’ta 94 konut inşa edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
