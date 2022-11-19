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TOKİ Erzurum - Gaziantep kura çekimi canlı yayın: 2022 TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ 2.etap kura çekimi Gaziantep ile başlarken Erzurum, TOKİ Erzurum kura çekilişi ise 19 Kasım Cumartesi günü yapılıyor. 7 Kasım günü başlayan kura çekimi ile 12 ilde konutların hak sahipleri belirlendi. İşte, 2022 TOKİ Erzurum - Gaziantep kura çekimi canlı yayın izleme linki...

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  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE | 19 Kasım 2022 TOKİ Erzurum 1.555 konut ve Gaziantep 700 konut kura çekimi sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    TOKİ Gaziantep ve Erzurum kura çekimi, 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. 17 ile 28 Kasım günleri arasında il il yapılacak kuraların listeleri başvuru yapanlarla paylaşıldı. 2.etap Gaziantep'le başlarken TOKİ Erzurum kura çekilişi ise 19 ile 21 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  6 ay içinde ramamlanacak TOKİ kura çekilişi sonucunda 250 bin konutun hak sahipleri 2023 Mart ayında belli olacak. İşte, 2022 TOKİ Gaziantep ve Erzurum kura çekimi canlı izleme ekranı ve kura sonuçları isim listesi detayları...
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE | 19 Kasım 2022 TOKİ Erzurum 1.555 konut ve Gaziantep 700 konut kura çekimi sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Gaziantep 700 konut kura çekimi sonuçları icanlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN 
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE | 19 Kasım 2022 TOKİ Erzurum 1.555 konut ve Gaziantep 700 konut kura çekimi sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    TOKİ ERZURUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

    1.555 konut TOKİ Erzurum kura çekilişi ise 19 ile 21 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi, çekişin ardından duyuruluyor.

    ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE | 19 Kasım 2022 TOKİ Erzurum 1.555 konut ve Gaziantep 700 konut kura çekimi sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.
  • TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE | 19 Kasım 2022 TOKİ Erzurum 1.555 konut ve Gaziantep 700 konut kura çekimi sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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