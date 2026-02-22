Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ kura takvimi 2026: Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman ve kura sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

        TOKİ kura takvimi 2026 güncel liste: Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Büyükşehirlerden Ankara, İzmir, İstanbul kuralarının çekileceği tarih ise merak konusu. Bakan Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 23-27 Şubat haftasında 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak. TOKİ kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi e-devlet sorgulama ekranı çekilişin ardından erişime açılıyor. Peki TOKİ kura takvimi 2026 tamamı açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 17:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ kura çekimi takvimi il il duyuruluyor. 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri, başvuru yapan vatandaşlar arasından belirleniyor. Başvuruların ardından gözler TOKİ kura takvimine çevrildi. Peki Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?

        2

        TOKİ 23-27 ŞUBAT YENİ KURA TAKVİMİ

        TOKİ 23-27 Şubat yeni kura takvimi açıklandı. İşte yeni haftada kura çekilişi yapılacak illerin tam ve eksiksiz listesi

        Uşak 2.558 konut kura çekimi 24 Şubat Salı

        Isparta 2.889 konut kura çekimi 25 Şubat Çarşamba

        Burdur 2.206 konut kura çekimi 26 Şubat Perşembe

        Edirne 2.530 Konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

        Denizli 6.370 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

        Osmaniye 2.990 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

        3

        TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        Yargıtay'dan ortak tapulu arsalar için emsal karar
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        ABD'nin İran'a yönelik askeri sevkiyatları sürüyor
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        TBMM Dilekçe Komisyonu'na gelen talepler
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Otobüsteki tehditte sözde savcı tutuklandı!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?