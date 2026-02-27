Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ KURA TAKVİMİ 27 ŞUBAT-1 MART 2026: Edirne, Denizli, Osmaniye TOKİ kura tarihleri belli oldu! İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

        TOKİ kura takvimi 27 Şubat-1 Mart 2026: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak?

        TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık'tan bu yana 72 şehirde 319 bin 943 hak sahibi belirlendi. TOKİ kuralarında sona yaklaşılırken gözler en çok başvurunun yapıldığı iller olan İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Yeni TOKİ kura takvimine göre, haftanın geri kalanında çekilişi yapılacak iller Edirne, Denizli ve Osmaniye olacak. Peki hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi yapılacak? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 26 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura takvimi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 07:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        500 Bin Sosyal Konut Projesi’nin kura çekim aşamasında sona yaklaşılıyor. Bugüne kadar çekilen kuralarla 72 şehirde toplam 319.943 konut sahiplerini buldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu hafta 6 ilde daha kura çekilişi yapılacağını duyurmuştu. Yeni TOKİ kura takvimi doğrultusunda Uşak, Isparta ve Burdur’da hak sahipleri belirlenirken; Edirne, Denizli ve Osmaniye kuraları için geri sayım başladı. Öte yandan tüm gözler İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura tarihleri için gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki hangi ilde, hangi gün TOKİ kura çekilişi yapılacak? İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? İşte 25 Şubat-1 Mart 2026 TOKİ kura takvimi.

        2

        TOKİ KURA TAKVİMİ 27 ŞUBAT-1 MART 2026

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni haftanın kura takvimini açıklamıştı.

        Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda 24 Şubat Salı günü Uşak’ta 2.558, 25 Şubat Çarşamba günü Isparta’da 2.889, 26 Şubat Perşembe günü Burdur’da 2.206 konutun hak sahipleri belirlendi.

        27 Şubat Cuma günü ise Edirne’de 2.530, Denizli’de 6.370 ve Osmaniye'de 2.990 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 23 Şubat-1 Mart 2026 tarihleri arasında 6 ilde toplam 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri netleşmiş olacak.

        3

        İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ

        EDİRNE

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Edirne Lalezar Tesisleri Balo Salonu

        4

        DENİZLİ

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Pamukkale Ünv. Prof. Dr Hüseyin Yılmaz Kongre Ve Kültür Merkezi

        5

        OSMANİYE

        Tarih: 27 Şubat Cuma

        Saat: 11:00

        Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı

        6

        İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

        Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.

        TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu. Başkentte inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura, 3 Mart 2026 Salı günü yapılacak. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

        TOKİ İzmir ve İstanbul kura tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        7

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, çekilişin yapıldığı gün TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        9

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılıyor.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyor.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        10

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        11
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya veda!
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        Bazı illerde okullar tatil edildi
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Başımız dik bir şekilde elendik!"
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"
        "Turu kaybetti, çok şey kazandı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        ABD-İran müzakerelerinin 3. turu sona erdi
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!