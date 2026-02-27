İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.

TOKİ Ankara kura tarihi belli oldu. Başkentte inşa edilecek 31 bin 73 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura, 3 Mart 2026 Salı günü yapılacak. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

TOKİ İzmir ve İstanbul kura tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.