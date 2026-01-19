TOKİ kura takvimi il il belli oluyor! Ankara, İzmir, İstanbul 2026 TOKİ sosyal konut kura çekimi ve isim listesi ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026 GÜNCELLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından TOKİ kura takvimi paylaşılmıştı. Bugün Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada güncellenen verilerle bu hafta kura çekimi yapılacak bazı iller belli oldu.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü - Trabzon

23 Ocak 2026 Cuma - Kastamonu

23 Ocak 2026 Cuma - Sivas

Kura çekiminin yapılacağı saat TOKİ tarafından duyurulacak.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.