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TOKİ Mersin'de hangi ilçelere konut yapacak? Mersin TOKİ evleri nerede yapılacak, şartları neler?

81 ilde gerçekleşecek TOKİ sosyal konut başvuruları başladı. İlk defa ev sahibi olacak dar gelirli vatandaşlar bulundukları illerde nerelere konut yapılacağını merak ediyor. Mersin’de yaşayan vatandaşlar "TOKİ Mersin'de hangi ilçelere konut yapacak? Mersin TOKİ evleri nerede yapılacak, şartları neler?" sorgulamalarına hız verdi. İşte Mersin TOKİ hakkında detaylar…

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  • TOKİ MERSİN'de Hangi İlçelere Konut Yapacak? Mersin TOKİ Evleri Nerede Yapılacak, Şartları Neler?

    Toplamda 250 bin konutun yapılacağı TOKİ ucuz sosyal konut projesi detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında açıklandı. Proje detaylarının belli olmasıyla vatandaşlar "TOKİ Mersin'de nerede konut yapacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Mersin TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve proje detayları hakkında bilgiler...
  • TOKİ MERSİN'de Hangi İlçelere Konut Yapacak? Mersin TOKİ Evleri Nerede Yapılacak, Şartları Neler?

    TOKİ sosyal konut projesi başladı. Proje kapsamında 5 yıl içerisinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut yapılacak.

    TOKİ sosyal konut kapsamında; 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesinin başvuruları 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.
  • TOKİ MERSİN'de Hangi İlçelere Konut Yapacak? Mersin TOKİ Evleri Nerede Yapılacak, Şartları Neler?

    TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ

    TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. Yani başvurular Çarşamba günü başladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:

    Çevrimiçi başvurularda yoğunluk yaşanmaması adına TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi:

    0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba

    2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe

    4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma

    6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi

    8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar

    19 Eylül Pazartesi gününden itibaren de herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvurularını yapabilecek.
  • TOKİ MERSİN'de Hangi İlçelere Konut Yapacak? Mersin TOKİ Evleri Nerede Yapılacak, Şartları Neler?

    TOKİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

    TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

    608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

    TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ MERSİN'de Hangi İlçelere Konut Yapacak? Mersin TOKİ Evleri Nerede Yapılacak, Şartları Neler?

     

    MERSİN HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?

    - Merkez

    - Anamur

    - Aydıncık

    - Mut

    - Silifke

    - Tarsus

    - Toroslar

    Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 yapılacak.

     
  • TOKİ MERSİN'de Hangi İlçelere Konut Yapacak? Mersin TOKİ Evleri Nerede Yapılacak, Şartları Neler?

    TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    - T.C. vatandaşı olması,

    - Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

    - Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama

    - İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

    - Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

    - Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

    - Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

    TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
  • TOKİ MERSİN'de Hangi İlçelere Konut Yapacak? Mersin TOKİ Evleri Nerede Yapılacak, Şartları Neler?

    KİMLERE KAÇ KONUT VERİLECEK?

    - Emekliler %20: 50 bin konut

    - Gençler %20: 50 bin konut

    - Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut

    - Engelliler %5: 12 bin 500 konut

    - Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

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