TOKİ Mersin kura çekimi canlı izle ekranı 2025: Mersin TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Mersin projeleri için kura çekilecek. Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura ile 8 bin 190 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Mersin kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Mersin TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Mersin kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.
TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Mersin kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00’de başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Mersin Kültür Merkezi’nde yapılacak.
MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Mersin TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Mersin kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
MERSİN’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Mersin’in Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde toplam 8 bin 190 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 5000
Aydıncık 40
Erdemli 500
Gülnar 100
Mut 750
Silifke 800
Tarsus 1000
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.