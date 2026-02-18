Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: Mersin TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Mersin 8190 konut kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Mersin kura çekimi canlı izle ekranı 2025: Mersin TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bugün Mersin projeleri için kura çekilecek. Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura ile 8 bin 190 konutun hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası TOKİ Mersin kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Mersin TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 2026 TOKİ Mersin kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 09:34 Güncelleme: 18.02.2026 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilecek illerden biri Mersin olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Mersin kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. 8 bin 190 konut için çekilen TOKİ Mersin kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden soegulanabilecek. Peki, Mersin TOKİ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, canlı yayın izleme linki ve TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Mersin kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11:00’de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Mersin Kültür Merkezi’nde yapılacak.

        3

        MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Mersin TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Mersin kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        MERSİN’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Mersin’in Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde toplam 8 bin 190 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez (Akdeniz, Mezitli, Toroslar, Yenişehir) 5000

        Aydıncık 40

        Erdemli 500

        Gülnar 100

        Mut 750

        Silifke 800

        Tarsus 1000

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Komisyonda rapor gündemiyle toplanıyor
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Kardeş kavgası cinayetle bitti!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Eymen'i oyun mu öldürdü? Bilgisayarı inceleniyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        Motosikletle geldiler... Araç içinde iki kardeşe kanlı pusu!
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        Cani koca, eşini çocuklarının önünde öldürdü
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        19 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        "Muhteşem bir ikinci yarı"
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Borsanın yüzde 10'u ABD'lilerde
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        İtalya referanduma gidecek: "Meloni büyük risk aldı"
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        Cenevre'de Rusya-Ukrayna görüşmesi
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"