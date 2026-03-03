TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura maratonu devam ediyor. 2-8 Mart haftasının kura takvimine göre, Muğla’da hak sahibi belirleme kurası 4 Mart Çarşamba günü çekilecekti. Ancak TOKİ Muğla kura çekimi tarihi ertelendi. TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan haritaya göre, Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 6 bin 417 konutun sahiplerini bulacağı kura, gelecek hafta yapılacak. Peki, 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve saat kaçta başlayacak? İşte yeni Muğla TOKİ kura tarihi ve saati!