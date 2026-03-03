TOKİ Muğla kura tarihi ertelendi mi? 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da 6 bin 417 konut inşa edilecek. 1+1 ve 2+1 tipindeki evlerin hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 2-8 Mart haftasının kura takvimine göre, Muğla projelerinin kura çekimi 4 Mart Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak TOKİ'nin resmi sitesine göre TOKİ Muğla kura çekimi tarihi ertelendi. Peki, 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve saat kaçta başlayacak? İşte, Muğla TOKİ hak sahibi belirleme kura tarihi, saati ve yeri…
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura maratonu devam ediyor. 2-8 Mart haftasının kura takvimine göre, Muğla’da hak sahibi belirleme kurası 4 Mart Çarşamba günü çekilecekti. Ancak TOKİ Muğla kura çekimi tarihi ertelendi. TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan haritaya göre, Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek 6 bin 417 konutun sahiplerini bulacağı kura, gelecek hafta yapılacak. Peki, 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak, ayın kaçında ve saat kaçta başlayacak? İşte yeni Muğla TOKİ kura tarihi ve saati!
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak TOKİ'nin web sayfasında kuranın ertelendiği görüldü.
Buna göre, TOKİ Muğla kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü çekilecek.
Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Menteşe) 5400
Bodrum 500
Fethiye 150
Kavaklıdere 50
Köyceğiz 42
Milas 200
Seydikemer 75
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Muğla’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ