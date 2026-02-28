TOKİ Muğla kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu! İşte TOKİ Muğla konut başvurusu kabul ve red listesi
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. TOKİ Muğla kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılacak. Projeye başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılan ''TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ Muğla kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ Muğla kura tarihi ve konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacak.
Saat 11.00’de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Sıtkı Kocaman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.
TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
MUĞLA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Menteşe) 5400
Bodrum 500
Fethiye 150
Kavaklıdere 50
Köyceğiz 42
Milas 200
Seydikemer 75
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Muğla’da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
Muğla’nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Muğla kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.