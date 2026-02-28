TOKİ ödeme planı 2026: TOKİ taksitleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ederken, hak sahipleri için ödeme takvimi merak konusu oldu. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutlarda sözleşme imza tarihleri ile ilk taksit başlangıcı araştırılıyor. İşte sosyal konut projesinde ödeme planına dair öne çıkan detaylar…
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura sonuçlarının ardından gözler ödeme sürecine çevrildi. 55 ila 80 metrekare arasında değişen daireler için peşinat ve taksit planı netleşirken, sözleşmelerin ne zaman imzalanacağı ve ilk ödemenin hangi tarihte başlayacağı hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte TOKİ ödeme planına ilişkin son bilgiler…
TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?
Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI NASIL?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.