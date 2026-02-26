Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ ödeme planı nasıl olacak? 1+1 ve 2+1 TOKİ dairelerinde taksitler ve peşinat ne kadar?

        TOKİ sosyal konut kuraları çekilmeye devam ederken ödeme planı gündeme geliyor. Başvuruların ardından kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Kura sonucuna göre 1+1 ve 2+1 TOKİ dairelerine sahip olan vatandaşlar TOKİ ödemeleri ve peşinat ödemesinin nasıl olacağını sorguluyor. Peki TOKİ ödeme planı nasıl olacak, peşinat ve taksitler ne kadar, kaç TL? İşte, 1+1 ve 2+1 TOKİ daireleri ödeme planı

        Giriş: 26.02.2026 - 15:14
        TOKİ sosyal konutları, 1+1 55 metrekare ile 2+1 65 ve 80 metrekare seçenekleriyle inşa edilirken, 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri hız kesmeden sürüyor. Kura sonucuna göre hak sahibi olan vatandaşlar 1+1 ve 2+1 TOKİ dairelerinde taksitler ve peşinatları sorguluyor. İşte, 2026 TOKİ ödeme planı ile ilgili detaylar

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI ARTACAK MI SABİT Mİ OLACAK?

        “500 Bin Sosyal Konut Projesinde” ödemeler %10 peşinat, 240 ay vade olarak gerçekleştirilecektir. (6 ayda bir ‘‘Ocak ve Temmuz’’ bir önceki memur maaş artışı oranında hesaplanarak güncellenecektir).

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT HANGİ İLE NE KADAR YAPILACAK?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        İSTANBUL İÇİN TOKİ SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

