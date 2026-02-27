Canlı
        TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Osmaniye 2 bin 990 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        Osmaniye projelerinin kurası için beklenen gün geldi. Şehrin Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 990 konutun hak sahiplerini belirleyecek kura 27 Şubat Cuma bugün çekilecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Osmaniye kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 27 Şubat 2026 TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linkleri...

        Giriş: 27.02.2026 - 11:39
        Yüzyılın Konut Projesi’nin haftalık takvimine göre bugün kura çekimi yapılacak illerden biri de Osmaniye olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Osmaniye kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. 2 bin 990 konutun hak sahiplerinin belirleneceği çekiliş sonrası TOKİ Osmaniye kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Osmaniye kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Osmaniye kura çekimi, 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Saat 14.00’te başlayacak çekiliş, noter huzurunda Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre Ve Sergi Sarayı’nda yapılacak.

        TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Osmaniye kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Osmaniye kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ OSMANİYE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        OSMANİYE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Osmaniye’nin Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde toplam 2 bin 990 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1300

        Bahçe 120

        Düziçi 500

        Hasanbeyli 220

        Kadirli 700

        Sumbas 50

        Toprakkale 100

        ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI

        Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

        Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?

        TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
