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TOKİ Samsun kura çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Milyonlarca kişinin ev sahibi olmayı amaçlayarak başvurduğu TOKİ kuralarında hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Samsun TOKİ kura çekilişi 12 Araalık tarihinden itibaren sürüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak adlandırılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayın olarak düzenleniyor. İşte TOKİ Samsun kura çekiliş sonuçları sorgulama...

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  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama

    Aralık ayının gelmesiyle güncellenen TOKİ kura takviminde 12 Aralık tarihinden itibaren Samsun çekilişleri devam ediyor. Samsun'da toplamda 4 bin 450 konut için kura çekimi ile hak sahipleri belirleniyor. Samsun TOKİ çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranını sizler için haberimizde derledik. İşte TOKİ Samsun kazananlar isim listesi...
  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama

    SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Samsun TOKİ konutu sayısı ve kura çekiliş tarihi açıklandı. Yeni haftanın kura takvimine göre Samsun TOKİ konut kura çekimi 12 - 14 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve kura çekilişi saat 10.00’da başlayacak.
  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama

    SAMSUN TOKİ KURA CANLI YAYIN

    TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

    SAMSUN TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama

    TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ (14 ARALIK)

    14 Aralık Samsun TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

     
  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama

    13 Aralık Salı günü gerçekleştirilen TOKİ Samsun kura çekilişinde çıkan bazı isimler şu şekilde;
  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama
  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama
  • TOKİ SAMSUN canlı yayın izle | Samsun TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? Samsun TOKİ kura sonucu sorgulama

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