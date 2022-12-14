Aralık ayının gelmesiyle güncellenen TOKİ kura takviminde 12 Aralık tarihinden itibaren Samsun çekilişleri devam ediyor. Samsun'da toplamda 4 bin 450 konut için kura çekimi ile hak sahipleri belirleniyor. Samsun TOKİ çekiliş sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranını sizler için haberimizde derledik. İşte TOKİ Samsun kazananlar isim listesi...