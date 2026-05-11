        TOKİ sözleşmeleri imza tarihi 2026: TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? Ne kadar peşinat ödenecek?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde sözleşme süreci, hak sahipliği belirleme aşamasının tamamlanmasının ardından başlıyor. 2026 yılı itibarıyla pek çok ilde hak sahipleri belli olurken, gözler sözleşme tarihlerine çevrilmiş durumda. Peki TOKİ İstanbul sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? Ne kadar peşinat ödenecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen sosyal konut projelerinde sözleşme aşaması, hak sahiplerinin kesinleşmesiyle birlikte başlıyor. 2026 yılı itibarıyla birçok şehirde kura süreçleri tamamlanırken, İstanbul’daki hak sahipleri de sözleşme takvimine odaklanmış durumda. Peki TOKİ İstanbul sözleşmeleri ne zaman başlayacak, peşinat tutarları ne kadar olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı uygulamalarına göre sözleşme imzalama süreci, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından çoğunlukla 2 ila 4 hafta içinde başlıyor.

        Bununla birlikte sözleşme tarihleri proje ve illere göre değişiklik gösterebildiğinden, hak sahiplerinin kendileri için ilan edilen özel takvimi düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

        TOKİ SÖZLEŞMELERİ SIRASINDA NE KADAR PEŞİNAT ÖDENECEK?

        Sözleşme sürecinde, konut bedelinin yüzde 10’u peşinat olarak tahsil edilecek. Geriye kalan borç için ise 240 aya varan taksitlendirme imkânı sağlanıyor. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasının ardından bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.

        TOKİ İSTANBUL KONUT FİYATLARI

        İstanbul’da farklı büyüklükteki konutlar için satış fiyatları ve ödeme planları netleşti.

        55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor. Bu konutlar için aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL olacak.

        65 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklanırken, yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 ay vadeyle ödeme imkanı sağlanıyor. Bu seçenek için aylık taksitler 9 bin 188 TL seviyesinde olacak.

        80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL) ve 240 ay vade kapsamında bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
