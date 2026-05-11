TOKİ İSTANBUL KONUT FİYATLARI

İstanbul’da farklı büyüklükteki konutlar için satış fiyatları ve ödeme planları netleşti.

55 metrekarelik 1+1 dairelerin fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlenirken, yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 ay vade seçeneği sunuluyor. Bu konutlar için aylık taksit tutarı 7 bin 313 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak açıklanırken, yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 ay vadeyle ödeme imkanı sağlanıyor. Bu seçenek için aylık taksitler 9 bin 188 TL seviyesinde olacak.

80 metrekarelik 2+1 dairelerde ise satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL) ve 240 ay vade kapsamında bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.