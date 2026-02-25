TOKİ Uşak kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Uşak 2 bin 558 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Uşak'ta kura çekimi 24 Şubat Salı günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Uşak'ın Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 558 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, Uşak TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Uşak kura sonuçları sorgulama ekranı...
TOKİ, 24 Şubat 2026 Salı günü Uşak projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 şeklindeki toplam 2 bin 558 konutun hak sahipleri belli oldu. TOKİ Uşak kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 Uşak TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Uşak kura çekimi, 24 Şubat 2026 Salı günü Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile kentte inşa edilecek toplam 2 bin 558 ev sahibini buldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelre yer verildi:
''Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimi; Uşak'ta Vali Sayın Naci Aktaş, Uşak Milletvekilleri Sayın Fahrettin Tuğrul, Sayın İsmail Güneş, TOKİ Başkan Yardımcısı Sayın Dursun Baştürk, il protokolü ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
2.558 hak sahibi vatandaşımıza hayırlı olsun.''
TOKİ UŞAK KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Uşak kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Uşak kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
UŞAK’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Uşak’ın Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı ve Ulubey ilçelerinde toplam 2 bin 558 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1570
Banaz 300
Eşme 300
Karahallı 100
Sivaslı 94
Sivaslı (Pınarbaşı) 94
Ulubey 100
ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI
Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.
Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.