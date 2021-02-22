Operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 9.4’ü olan 57 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Aynı dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 39.6 milyar TL oldu. Geçtiğimiz sene, 2019 yılına göre yüzde 5.6 oranında daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 263 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektördeki gelişmeler ve gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki dönemde günlük kiralama tarafında işlerin canlanabileceğini kaydeden Ekici, "Pandeminin seyrinde olumsuz bir gelişme ya da ekonomik anlamda olumsuz bir durum yaşanmazsa günlük kiralamanın bu yıl önemli bir tempo yakalayacağını öngörüyoruz. Günlük kiralama sektörünün bu yılı, ciro bakımından 2020’nin yüzde 30-35 üzerinde kapatacağını tahmin ediyoruz" dedi.

'KİRALAMA SÜRESİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ'

İnan Ekici, pandeminin etkisinin azalması ile birlikte sektördeki satın almaların hızla artabileceğini de belirtti. Kiralama sektörünün 2020 yılında 57 bin 500 adet civarında satın alma yaptığını hatırlatan Ekici, "Bu yıl pandeminin etkisi azaldığı takdirde, sektörün geçen senenin iki katından fazla araç alabileceğini söyleyebilirim. Bu potansiyele sahibiz. 2017 yılının rakamlarına, yani 360 binli adetlere gelmemiz ise biraz zaman alacak. En erken 2023 veya 2024’de bu rakamları yakalayabiliriz gibi gözüküyor" diye konuştu.

Kiralamalarda 48 ay üst sınır süresine de değinen Ekici, "Biz, bu sürenin uzatılmasıyla ilgili gelen taleplere yanıt veremiyoruz. Oysa ki, Avrupa’da böyle bir sınır yok. Örneğin, Yunanistan’da 6 yıla kadar kiralama var. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamıyoruz. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz" bilgisini paylaştı.

'ÖTV'DEKİ ARTIŞ FİYATLARA YANSIDI'

Ekici, otomobillere uygulanan ÖTV oranlarının kiralama sektörüne yansımalarından da bahsetti.

Şirketlerin gider olarak gösterilebilecek binek otomobil aylık kira bedeli tavan tutarının 5 bin 500 TL'den 6 bin TL’ye yeniden değerlendirme oranıyla çıkarıldığının altını çizen Ekici, "Araç fiyatları ve faizdeki artışlar yeniden değerlendirme oranının çok üzerinde negatif etki yarattı. İlk uygulandığı dönemde D segmentteki bir otomobili 5 bin 500 TL’ye kiralayabilirken, bugün D sınıfı bir otomobili 6 bin TL’ye kiralamak imkansız. Bunun iki nedeni var, faizler çok yüksek ve ÖTV D sınıfında yüzde 45’lerden yüzde 80’e çıktı. Dolayısıyla ÖTV’nin getirdiği fiyat artışı aleyhimizde bir durum yarattı" dedi.

Ekici, karavanlara uygulanan ÖTV oranlarının düzenlenmesine yönelik talepte bulunduklarını bildirerek, "Motorlu karavan ile ilgili ÖTV’nin gözden geçirilmesini, Türkiye’de yerli üretimin yani motorlu karavan üretiminin, motorlu karavan üretim teknolojisinin gelişmesini sağlayacak iç pazarı güçlendirecek nitelikte bir ÖTV düzenlemesi talebimiz de var" ifadesini kullandı.

'FİYAT ARTIŞI YÜZDE 30'U BULMADI'

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektörde 2020'de yaşanan fiyat artışlarının da ana sebebi olarak artan ÖTV oranlarını gösterdi.

Ekici, "ÖTV yalnız artmıyor, KDV nedeniyle bir artış daha yaratıyor. Dolayısıyla yüzde 50 ÖTV, yüzde 80’e çıktı. Bizim sorunumuz verginin çok yüksek olması. Maliyetlerimiz araç fiyatlarıyla ve faizle oluşur. Bugün ticari kredilerde faiz yüzde 17-18’ler civarında. Bu aşağıya geldikçe fiyat da aşağıya gelir. Günlük kiralama işinde firma firma değişir ama fiyat artışı yüzde 30’ları bulmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.