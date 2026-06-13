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        Haberler Magazin Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evlendi - Magazin haberleri

        Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evlendi

        Tolga Güleç ile spiker Öykü Cengiz, bir süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Tolga Güleç, bir süredir birlikte olduğu spiker Öykü Cengiz ile nikah masasına oturdu.

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        Çiftin yakın arkadaşları, törene katılarak ikilinin mutluluk pozlarını sosyal medya hesaplarında yayımladı.

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        Tolga Güleç ile Öykü Cengiz, evlilik yolundaki ilk adımı 4 Temmuz 2025'te atmıştı. Çift, Bodrum'da aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı.

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        İkilinin, geçtiğimiz yılın kasım ayında ayrıldıkları iddia edilmiş, ancak Güleç bu iddiaları yalanlamıştı.

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        #tolga güleç
        #Öykü Cengiz
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