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        Haberler Magazin Tolga Mendi: Damla ile 7 yıldır birlikteyiz - Magazin haberleri

        Tolga Mendi: Damla ile 7 yıldır birlikteyiz

        Oyuncu Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can ile birlikteliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 08:21 Güncelleme:
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        "7 yıldır birlikteyiz"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Kıyafet provası için geldiklerini söyleyen Mendi, önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek Sochi Film Festivali'ne katılacağını ifade etti.

        "ZAMANI GELİNCE O DA OLUR"

        Tolga Mendi, basın mensuplarının "Kıyafet provası deyince evlilik var diye düşündük" şeklindeki sözleri üzerine "7 yıldır birlikteyiz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Zamanı gelince o da olacak, inşallah" ifadelerini kullandı.

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        #Tolga Mendi
        #Damla Can
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