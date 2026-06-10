Tolga Mendi: Damla ile 7 yıldır birlikteyiz

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Tolga Mendi, sevgilisi Damla Can ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Kıyafet provası için geldiklerini söyleyen Mendi, önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenecek Sochi Film Festivali'ne katılacağını ifade etti.

"ZAMANI GELİNCE O DA OLUR"

Tolga Mendi, basın mensuplarının "Kıyafet provası deyince evlilik var diye düşündük" şeklindeki sözleri üzerine "7 yıldır birlikteyiz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Zamanı gelince o da olacak, inşallah" ifadelerini kullandı.