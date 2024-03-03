Tolga Savacı'nın cenazesi sonrası mesaj

Geçtiğimiz pazartesi günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Tolga Savacı'nın cenazesi, vasiyeti üzerine ABD'nin New Jersey eyaletinde defnedildi.

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Tolga Savacı'nın eşi ve kardeşi cenaze sonrası yayımladıkları mesajla acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Nermin Bezmen;

Canım sevdiceğim Tolgacığımın Yaradan’a yolculuğunda, arayan, yazan, sevgi ve şefkat bezeli tesellileri ve dualarıyla yanımızda olan, derin ve çaresiz acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, sosyal medya arkadaşlarımıza, sevdiceğimin hayranlarına, sanat-edebiyat- protokol-iş- basın dünyasından hüznümüze katılanlara kendim, sevgili görümcelerim Sibel ve Zeynep, Tolgacığımın biricik oğlu sevgili Atilla, canım çocuklarım Pamira, Shawn, Pamir Cazım ve Ariella, melek torunlarım Pia, Shaya, Luna adına sonsuz teşekkür ediyorum.

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Sibel Savacı;